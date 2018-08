Persona investita dal treno a pochi passi dalla stazione di Mestre

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'investimento di una persona da parte del treno regionale 2729 in ingresso alla stazione di Mestre. È successo attorno alle 20.35 di lunedì sera, sulla linea Verona-Venezia. Al momento non si esclude nulla, né la tragica fatalità né il gesto estremo. Sul posto l'intervento del personale della Polfer.

Disagi

Sul fronte circolazione sono stati registrati ritardi in partenza e in arrivo fino a 120 minuti. Interrotta anche la circolazione sulla linea storica per accertamenti. Inevitabili e gravi i disagi per i pendolari, molti dei quali rimasti bloccati a bordo treno prima della stazione di Venezia Mestre.