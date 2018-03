Casa della pesca e banchina a Cavallino, investimenti per oltre mezzo milione

Le questioni relative alla pesca nella laguna nord di Venezia e della concessione delle aree demaniali, oltre alle potenzialità di sviluppo turistico e ittituristico, sono state al centro dell’incontro di mercoledì tra l’assessore regionale Giuseppe Pan, l’amministrazione comunale di Cavallino-Treporti e le cooperative e le associazioni dei pescatori del litorale settentrionale veneziano.

Gli investimenti a Cavallino

È stata sottolineata "la massima attenzione al problema delle concessioni" da parte della Regione, dopodiché è stato ricordato l’investimento strutturale a favore delle attività ittiche e dei circa 200 operatori della pesca nel quadrante settentrionale della laguna. “Proprio in questi giorni ho provveduto a liquidare il finanziamento di 483mila mila euro - ha spiegato Pan - per il recupero dell’ex sede del Consorzio di bonifica convertito a 'casa della pesca', a servizio delle attività e dei mestieri della pesca artigianale e affidato alla gestione del neocostituito Consorzio risorse alieutiche lagunari". Fondi che si aggiungono ai 50mila euro erogati per la banchina di alaggio per imbarcazioni sportive presso il Forte Vecchio. In tutto, negli ultimi tre anni, 533mila euro erogati al Comune".

"Vantaggio anche per l'ambiente"

"Entrambi gli interventi - ha concluso Pan - hanno una valenza anche turistica e di riqualificazione ambientale e contribuiscono alla diversificazione produttiva e all’integrazione tra attività multifunzionali, requisito obbligato per garantire sostenibilità ambientale sociale ed economica alle imprese ittiche della laguna, in un ottica di valorizzazione dell’intera filiera della pesca regionale".