Pescatori in difficoltà con circolare Inail: "Pronta mobilitazione con barche in laguna"

Una condizione di disagio che spinge gli attori del settore della pesca sul piede di guerra, dopo la circolare Inail del 18 gennaio scorso, che ha sospeso gli sgravi contributivi alle aziende. "Siamo pronti a una mobilitazione con barche in laguna, meglio se nel mezzo del Carnevale - dice Antonio Gottardo, responsabile regionale Legacoop Pesca Veneto -. Dovranno ascoltarci. Non possiamo aspettare le elezioni. Il governo prenda provvedimenti al più presto".

Sgravi fiscali

Senza quegli aiuti, spiegano dalla Lega Cooperative, è impossibile per le imprese del paese, e del territorio, trovare la quadra. Da San Michele al Tagliamento fino a Cortellazzo, Caorle, Pellestrina e Burano, le marinerie patiscono disagi, senza quegli sgravi, che non consentono di continuare a produrre ricchezza. "Sappiamo che le nostre località vivono per il 50% di pesca, oltre che di turismo. Si rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie, per non parlare dell'indotto. Abbiamo bisogno di risposte al più presto - spiega Gottardo - non ci rassegneremo a chiudere le saracinesche. Siamo arrabbiati".

'Aiuti impropri alle imprese'

"Quello che è grave - spiega Gottardo - è che di 'aiuti impropri alle imprese' l'Unione Europea non ha parlato, la misura fa capo direttamente all'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, che l'ha adottata. Il governo deve intervenire al più presto - dice Gottardo - non possiamo aspettare le elezioni". Il 6 febbario prossimo è previsto un incontro del settore a Roma con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, e con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. "Di noi si sono interessati il deputato LeU, Michele Mognato, l'onorevole del Pd, Sara Moretto e il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta - racconta il responsabile Legacoop Veneto - questo ci fa piacere. Sono fiducioso - afferma - sulla capacità di noi veneti di salvare l'ittica".

Interrogazione parlamentare

"I ministri delle Politiche Agricole e del Lavoro intervengano subito per garantire la continuità del regime contributivo previsto dalla legge 30 del 1998 - scrive Mognato -. La recente circolare Inail del 18 gennaio che riguarda la sospensione degli sgravi, crea una pesante ripercussione sui livelli occupazionali e la tenuta del sistema cooperativo e delle imprese della pesca italiana. È un danno che non possiamo permetterci in un settore fondamentale per il sistema agroalimentare italiano. Nelle prossime ore depositerò un'interrogazione parlamentare a riguardo".