Sequestrati tre quintali di pesce non regolare, multe per oltre 20mila euro

Tre quintali di pesce sequestrato e multe per 21.500 euro. E' il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni sulla filiera della pesca da parte della guardia costiera in Veneto, con 50 militari della direzione marittima, cinque motovedette e un elicottero AW 139 della base aeromobili di Pescara.

Il prodotto ittico risultava non tracciato o non in regola con le norme in materia di etichettatura. Le sinergie tra l’elicottero e i mezzi navali hanno poi consentito l’individuazione di un peschereccio intento alla pesca a strascico all’interno della fascia di rispetto di tre miglia (6 chilometri circa) dalla costa.