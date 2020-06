Di provenienza sconosciuta: sequestrati 170 chili di pesce

Centosettanta chili di pesce dalla provenienza sconosciuta, pronto per finire sulle tavole dei cittadini e dei ristoranti. Ma la guardia costiera è arrivata prima, e lo ha sequestrato la scorsa notte a Venezia.

Gli uomini della capitaneria di porto, insieme ai militari del primo nucleo operativo della guardia di finanza, durante un controllo hanno intercettato una partita di pesce sprovvista delle obbligatorie indicazioni di tracciabilità. I 170 chili di prodotto ittico sono stati sequestrati e, successivamente, una parte è stata rigettata in mare perchè ancora vitale. Per i pescatori sono scattate multe per 3mila euro.