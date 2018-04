Orate, branzini e granchio fuori regola: migliaia di euro di multe scattano a Chioggia

Tremila euro di multa e venti chili di branzini e orate sequestrati, venerdì al mercato di Chioggia, durante i controlli dei carabinieri, che hanno trovato il pesce sfilettato e pronto per la vendita, privo di autorizzazione sanitaria. Sanzionato il commerciante che non era in possesso della necessaria registrazione per poter effettuare tale lavorazione. Il prodotto ittico, del valore commerciale 200 euro, è stato tolto dalla vendita per il successivo smaltimento.

Provenienza

Altra multa scattata, sempre nel mese di aprile, per un totale di 1.500 euro, sempre a un altro commerciante, il quale aveva messo in vendita all'ingrosso, sempre al mercato, 4 chili di granchio da moleca, privo di documentazione attestante la provenienza. Anche in quest’ultimo caso il prodotto ittico, del valore commerciale di 200 euro, è stato sequestrato per il successivo smaltimento.