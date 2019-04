Decine di pesci morti al parco Piraghetto, individuato il malfunzionamento delle pompe

Decine e decine di pesci morti sono sttai rinvenuti sabato sera all'interno del laghetto del parco Piraghetto. A dare l'allarme alcuni cittadini di Mestre che si trovavano all'interno dell'area verde e il gruppo "Occhio Spinea".

I fatti

Immediato a quel punto l'arrivo sul posto delle varie forze contattate a partire dalla polizia di Stato e dalla polizia locale. Sul posto anche i Rangers, i militari e il coordinatore Regionale Marco Nogarin.Inevitabile a quel punto l'attivazione di una sqaudra dei vigili del fuoco. Esclusa l'ipotesi di un gesto vandalico: a causare la moria di pesci, con altrettanti esemplari in pericolo, il cattivo funzionamento delle pompe di ricircolo e dei filtri che hanno inquinato l'acqua impedendone l'effettiva ossigenazione e vivibilità per gli animali. Domenica mattina la protezione civile è interventuta per ripristinare la situazione supportata da alcuni cittadini e dagli stessi volontari del gruppo "Occhio Spinea". Dal Comune fanno sapere che già nella giornata di lunedì è prevista la bonifica dell'area.