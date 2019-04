Baby gang, un altro pestaggio: cinque giovani picchiati dai bulli a Venezia

Si sono avvicinati a loro con la scusa di chiedere una sigaretta e poi li hanno aggrediti con calci e pugni. Cinque giovani tra i 20 e i 25 anni domenica notte sono finiti al pronto soccorso dopo essere stati picchiati da una ventina di ragazzini (tra cui alcuni minorenni) in Campo San Geremia a Venezia. L'episodio è avvenuto a poche ore di distanza dalla rapina in un minimarket di via Fapanni a Mestre, dopo la quale cinque giovanissimi erano stati denunciati dalla polizia.

L'aggressione

Le vittime del pestaggio in centro storico hanno chiamato il 113 raccontando di essere state avvicinate in un primo momento da un gruppetto di cinque ragazzini che avrebbero chiesto loro se avevano una sigaretta. Al loro rifiuto i giovani li hanno aggrediti, aiutati da altri 15 amici che sono arrivati pochi istanti dopo.

Indagini

Quattro delle cinque vittime (tre ragazze e due ragazzi) sono finite al pronto soccorso e sono state dimesse con prognosi di una settimana, 15 giorni e uno di loro di ben 40 giorni. Le volanti della polizia sono intervenute sul luogo dell'aggressione ma i baby bulli si erano già dileguati. Gli agenti del commissariato San Marco hanno avviato un'indagine per identificarli.