Possibile agguato in un bar: "Esponente di Casapound picchiato da dieci persone"

Calci, pugni, schiaffi. Lo hanno massacrato di botte urlandogli “Fascio di m...”. Una decina di persone, come riporta il Corriere del Veneto, giovedì sera ha picchiato a sangue un esponente di Casapound in un bar di via Palazzo a Mestre. Un gruppo che, secondo alcune testimonianze, potrebbe essere vicino alla galassia dei centri sociali ma su questo c’è ancora un’indagine della polizia in corso. La vittima, A.P., poco prima delle 23 si trovava all’interno del locale. Stava mangiando qualcosa prima di tornare a casa e ha notato due ragazze entrare e osservarlo. Le giovani sarebbero state raggiunte da un altro ragazzo che lo avrebbe guardato con insistenza, tanto che A.P. avrebbe deciso di andare a pagare il conto e andarsene. Evidentemente temeva che potesse accadere qualcosa.

Accerchiato da oltre dieci persone

L’uomo avrebbe saldato e mentre usciva dal locale sarebbe stato aggredito dal giovane e da un gruppo di oltre dieci persone che nel frattempo era arrivato. L'avrebbero accerchiato e colpito finché un cliente sarebbe intervenuto e la titolare avrebbe chiamato la polizia. All’arrivo delle pattuglie ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale mentre A.P. è stato accompagnato al pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con una prognosi di una settimana. La polizia sta lavorando per identificare gli aggressori che, poco prima dell’agguato, è possibile che avessero imbrattato alcuni manifesti di Casapound nella stessa zona.