Peter Pan conquista la pediatria: il reparto dipinto dai ragazzi del Liceo Guggenheim

Giovani artisti hanno trasformato la Pediatria dell’ospedale dell’Angelo nel mondo fantastico di Peter Pan. Gli spazi del Reparto che ospita i degenti più piccoli, sono stati visitati e presentati, dopo essere stati riempiti di colore e di immagini da una quindicina di studenti del Liceo Artistico Guggenheim di Venezia, coordinati dal professor Maurizio Favaretto. L'intervento è avvenuto nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro concordato tra Ulss 3 Serenissima, Pediatria e Liceo Guggenheim. L'idea è stata promossa dall'Associazione Papà Renzo onlus, che sostiene le iniziative della Pediatria dell'Ospedale Civile; ha contribuito al lavoro anche l'Associazione Genitori Amici di Domenico Savio.

Il progetto

«Siamo partiti dall'idea – spiegano i giovani artisti – di trovarci all'interno di una nave, con grandi oblò che permettono di guardare il mare intorno e il mondo circostante. Nelle immagini all'interno degli oblò si può scorgere una storia raccontata in sequenza e, pensando ad un tema vicino alla sensibilità di bambini e adolescenti, abbiamo scelto la storia di Peter Pan». Lungo il percorso, per rendere più palpabile l'idea di trovarsi su una nave abbiamo i ragazzi del Liceo Guggenheim hanno aggiunto dei salvagenti e delle corde appese al muro; e all'interno dei salvagenti frasi sensibili inducono a delle positive riflessioni. Dopo la grande cascata che induce a fermarsi e a rilassarsi, nella sala giochi si arriva all'”Isola che non c'è”, descritta con suggestiva vegetazione e animali in libertà. Uscendo e ritornando verso l'ingresso, un'ultima parete rappresenta l'affacciarsi sulla sponda di una nave e vedere per un ultima volta l'isola che non c'è e il vascello di Capitan Uncino. I ragazzi hanno illustrato al direttore generale Giuseppe Dal Ben le modalità tecniche utilizzate per decorare il Reparto: «Dopo aver eseguito in classe i disegni a misura reale, li abbiamo ‘bucati’ lungo le linee e riportati in parete con la tecnica dello spolvero. Ci siamo divisi in più squadre per affrontare contemporaneamente più immagini. Abbiamo usato colori acrilici che ben hanno aderito a un fondo di cartongesso sano e asciutto. La tecnica prevedeva sia interventi a tinta piatta che sfumature e finti rilievi pittorici. Alla fine del lavoro abbiamo steso una mano di vernice liquida».

«Regalo grande»

Ai ragazzi e a chi ha coordinato l’iniziativa è giunto un caloroso ringraziamento da parte del direttore generale Giuseppe Dal Ben: «L’ospedale vive e cresce – ha sottolineato – supportato da tante persone, associazioni e iniziative che contribuiscono a migliorarlo. Il lavoro dei ragazzi del Guggenheim è un regalo grande, l’ennesimo fatto dai cittadini al loro ospedale, e rappresenta lo spirito di stima e collaborazione che non fa rumore, ma che permea e dà linfa al lavoro quotidiano nei Reparti».