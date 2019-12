Un piano da 10 milioni per gestire il turismo a Venezia

Gestione del turismo a Venezia: piano da 10 milioni di euro. È stato approvato lunedì dalla giunta, a Ca' Farsetti. Si tratta di quattro le delibere attuative degli interventi del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia - Sistemi sperimentali di gestione del Turismo. Attraverso delle convenzioni con le partecipate, come come Avm e Vela, verranno attuati alcuni specifici interventi.

Programmazione

La prima delibera riguarda l'attività pluriennale di comunicazione a livello locale, nazionale e internazionale, delle iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici. Finanziamento complessivo di 1 milione di euro a Vela, per azioni correlate alla programmazione, al suo costante adeguamento, alla trasmissione dei contenuti, alla loro revisione, verifica, monitoraggio e controllo.

Mobilità

Mobilità urbana e metropolitana: potenziamento degli approdi dell’isola Nova del Tronchetto. Si prevede un finanziamento complessivo di 1 milione di euro ad Avm, finalizzato alla riorganizzazione degli approdi in funzione dello sviluppo dell’area logistica al Tronchetto, al raddoppio dell’approdo “Tronchetto Mercato”, interventi di rifacimento-manutenzione alle strutture dell’approdo “Tronchetto B”, adeguando la struttura alle nuove esigenze delle attività ricettive previste. Riqualificazione delle aree verdi e spazi urbani attrezzati. Cartellonistica: riordino e adeguamento della segnaletica orientativa della città storica e di Mestre. Progettazione e realizzazione di un piano di restyling degli Iat (informazione e accoglienza turistica) esistenti, e creazione di nuovi Iat o punti informativi funzionali anche alla riscossione del contributo di accesso. Acquisto di un'applicazione dedicata alle piste ciclabili.

Informazioni

Pianificazione di sistemi integrati di prenotazione, sistemi conta persone, potenziamento della rete wifi cittadina e creazione di una App dedicata alla destinazione Venezia. Progettazione e realizzazione della segnaletica informativa negli hub di accesso metropolitano di ambito comunale, mediante installazione di pannelli elettronici e sistemi di comunicazione innovativi. Si prevede un finanziamento complessivo di 1.034.920 euro ad Avm.

Percorsi di collegamento

Realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestre e Marghera, per creare un boulevard colorato che colleghi piazza Mercato a piazza Ferretto attraverso la stazione. Si proseguono - commenta l’assessore al Turismo Paola Mar - le azioni già previste nel progetto di governance territoriale del turismo a Venezia, presentate dal sindaco Brugnaro all'Unesco. L'investimento è di 10 milioni di euro complessivi. Un impegno serio e costante per trovare soluzioni in grado di conciliare la vita quotidiana dei residenti con il desiderio dei visitatori del mondo di venire a conoscere la nostra città».