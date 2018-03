Luce in fondo al tunnel per gli ex Vinyls: il piano di riparto dopo 4 anni paga i lavoratori VIDEO

Quattro anni per avere le prime risposte sui soldi mai percepiti. Questo il tempo trascorso dalle notti passate sopra la fiaccola più grande della società per protestare contro la chiusura dell'attività a Porto Marghera. Ora le prime risposte per gli ex dipendenti rimasti senza occupazione e senza stipendi

Nicoletta Zago, tra i protagonisti di una delle più note mobilitazioni contro la chiusura della fabbrica nel Veneziano: "Finalmente, forse, tireremo un sospiro di sollievo e potremo scrivere la parola fine". Il piano di riparto ha quantificato le migliaia di euro da dividere fra i lavoratori. E questo per alcuni, rimasti senza lavoro e ormai senza mobilità, significherà poter avere un contributo cui appoggiarsi. Quindici giorni di tempo al massimo per presentare ricorso. "Il sindacato Filctem Cgil - afferma Zago - non ha mai mollato la presa ed è rimasto al nostro fianco".