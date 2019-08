Una coltivazione di cannabis individuata dall'elicottero a Sant'Erasmo

A distanza di un mese da un caso simile avvenuto a Cavallino-Treporti, un’altra piantagione illegale di cannabis è stata individuata la mattina di ferragosto sull’isola di Sant’Erasmo, nella laguna di Venezia. A scoprirla è stato l'equipaggio di un elicottero della guardia di finanza impegnato in una missione di ricognizione aerea: sorvolando un terreno incolto con fitta vegetazione, i militari hanno notato una radura creata artificialmente con delle piante sospette.

Sequestro

Sul posto sono intervenute due unità navali delle fiamme gialle: da terra i finanzieri hanno effettivamente riscontrato la presenza di tredici piante di canapa in fase di maturazione, del peso complessivo di 10 chili, e hanno sequestrato il tutto. Sono in corso gli accertamenti per risalire al responsabile, che per il momento è ignoto.