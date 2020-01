Piante di cannabis in casa, denunciato un 29enne

L'altra sera i carabinieri di Cavallino Treporti hanno denunciato un 29enne del posto (già pregiudicato) scoperto a coltivare cannabis in casa. Nel corso di una perquisizione in abitazione, infatti, sono state trovate tre piante con tanto di infiorescenze all’interno di un sistema appositamente allestito, un cosiddetto "grow box" dotato di lampada, ventola e sistema di umidificazione. C'erano anche otto barattoli contenenti in tutto 135 grammi circa di marijuana.