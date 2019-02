Piazza Ferretto gremita: lo show circense conquista anche il sindaco Brugnaro

Lo show circense di Daiana Orfei ha entusiasmato domenica una gremita Piazza Ferretto. Il programma odierno del Mestre Carnival Street Show, a cui ha assistito anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha divertito grandi e bambini nel segno della giocoleria.

L'evento

Sul palco “lunare” progettato da Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice di Venezia, si sono succeduti vari artisti. Nella mattinata lo show Chaplin & Anjeza, basato sulla figura del celebre attore e della bambina che lo ha sfidato in abilità contorsionistiche, seguito nel pomeriggio dallo spettacolo di Daiana Orfei con clown, giochi di magia, illusionismo, fachirismo. Molto apprezzati i mimi che con sottofondo dei Queen hanno incantato i più piccoli e il numero conclusivo con le bolle di sapone giganti.

Divertimenti

Tanti sono stati i poli del divertimento in città: in Piazzale Donatori di Sangue un divertente parco giochi da strada della compagnia catalana Guixot de 8 mentre in Piazzetta Pellicani è andato in scena “Imaginarium”, un circo fotografico unico nel suo genere. In Via Palazzo invece spazio alle rievocazioni dei giochi di una volta.