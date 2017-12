San Marco ad accesso regolato, test in corso: stop agli ingressi col semaforo rosso

Lavori in corso sul fronte della gestione dei flussi turistici. A confermare le "prove tecniche" per una Piazza San Marco a numero limitato è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in occasione della conferenza di fine anno di venerdì a Ca' Farsetti. Si tratta, quelli in prova, di dispositivi digitali che grazie ad un software "ad hoc" sono in grado di contare le persone in ingresso e in uscita. Ma non tutta la tecnologia è perfetta, e il sistema presenta delle imperfezioni che necessitano di essere corrette: i dati forniti, infatti, non sono in tempo reale, ma vengono rilasciati ogni 15 minuti, e quindi non permetterebbero di gestire "live" gli ingressi e le uscite in piazza.

Semaforo rosso con il numero massimo di persone

L'idea alla base della gestione dei flussi è che nel salotto della città possano esserci contemporaneamente solo un numero predefinito di persone, togliendo dal computo i residenti e i lavoratori: si tratterebbe, quindi, di un provvedimento che va a colpire i turisti in visita alla città, con l'incognita di chi si reca in laguna "senza alcun titolo". "Quando il contapersone raggiunge il numero limite, scatta il semaforo rosso - ha spiegato Brugnaro - e chi non ha il pass dovrà attendere fino a quando ci sarà un numero minore di persone. Non impedisco a nessuno di venire a Venezia, e con questo sistema non andiamo contro alle leggi europee". Si tratta di un meccanismo molto simile a quello applicato anche per i musei, adattato, però, al centro storico della città.