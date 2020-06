Ubriaco, picchia una ragazza e i carabinieri: neutralizzato con 2 dosi di sedativo

L'hanno sorpreso mentre stava sferrando pugni e schiaffi ad una donna, la notte scorsa. L'uomo, il 27enne P.E., originario della provincia di Padova ma da tempo residente a Spinea, si trovava all'esterno di un'automobile nel parcheggio dello stadio Allende. La ragazza, invece, era seduta all'interno dell'abitacolo, in lacrime e con il volto già tumefatto. I militari, che si trovavano in zona per un servizio di perlustrazione, hanno fermato l'esagitato e lo hanno arrestato.

Due dosi di sedativo per fermarlo

Per bloccare il ragazzo, in preda ai fumi dell'alcol, è stato necessario il supporto di una seconda pattuglia. Alla vista dei militari, infatti, ha cominciato a dimenarsi e strattonarli, colpendoli a più riprese. Sono servite due dosi di sedativo per placarlo ed evitare successivi atti di autolesionismo. Una volta neutralizzato, il 27enne è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, cui si aggiungono le violenze nei confronti della ragazza, che in stato di shock non ha voluto sporgere alcuna denuncia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 per prestarle soccorso e medicare anche i carabinieri colpiti dall'esagitato.