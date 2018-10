Picchia la moglie e la figlia, allontanato da casa

E’ cominciato tutto con un comportamento un po’ troppo geloso. Una possessività che un uomo di 54 anni, originario della Romania ma residente a Martellago, ha manifestato fin dall’inizio della relazione. L’atteggiamento, con il passare del tempo, si è fatto sempre più intollerabile per la donna, fino a sfociare in violenze fisiche e sessuali. Non solo nei confronti della compagna, ma anche della figlia 28enne. Ed è stato proprio quest’ultimo aspetto a convincere la moglie a sporgere denuncia. la signora si è rivolta ai carabinieri della stazione di Martellago che sono riusciti a mettere fine all’incubo. Il 54enne, M.V., è stato allontanato dall’abitazione su disposizione del gip di Venezia.

Insulti, minacce e aggressioni

«Gli atti di gelosia consistevano in insulti, minacce e forme di controllo della vita della donna, ma anche aggressioni fisiche, tanto da terrorizzare la vittima a tal punto da costringerla a non denunciare il marito – spiegano i carabinieri in una nota -. Le violenze e i maltrattamenti, almeno sotto l’aspetto psicologico, venivano rivolti anche contro la figlia».A seguito della denuncia è stata chiesta al pm e convalidata dal giudice la misura cautelare che ha obbligato l’uomo ad abbandonare la casa di famiglia.