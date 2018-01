Il picco dell'influenza è arrivato, ospedali pieni: "Se potete andate dai medici di famiglia"

Era atteso nei giorni delle Feste, ora sembra proprio arrivato. In queste ore si sta registrando un aumento definito "vertiginoso" delle persone contagiate dall'influenza. Spesso, nel caso di persone fragili come gli anziani è motivo di patologie da curare a volte con il ricovero ospedaliero. Risultato: i 3 pronto soccorso dell'Ulss 4 del Veneto orientale sarebbero al limite della capienza massima da una settimana circa. Nel mirino gli ospedali di Portogruaro, San Donà e Jesolo.

Ospedali assaltati

"Al pronto soccorso di Portogruaro - si dichiara in una nota dell'Ulss 4 "Veneto orientale" - la media giornaliera degli accessi è passata dai circa 70 agli attuali 90; analogo il trend al pronto soccorso di San Donà di Piave dove si è passati da una media di 100 ai circa 147 accessi giornalieri; al pronto soccorso di Jesolo dalla media di 35 accessi giornalieri si è saliti al picco di 50 giornalieri". L’eccezionale afflusso ha dunque determinato l’aumento dei ricoveri. I reparti di medicina dei tre ospedali sono al limite della capienza, nei presidi di Portogruaro e San Donà alcuni pazienti sono momentaneamente ricoverati in area chirurgica.

"I tempi d'attesa aumentano"

"Il personale sta facendo tutto il possibile per gestire al meglio l’ondata di persone nei pronto soccorso - dichiara il direttore generale Carlo Bramezza - i reparti ospedalieri stanno collaborando per gestire e risolvere tutti i casi di ricovero. Se i periodi di fase acuta di influenza sono prevedibili, non è altrettanto prevedibile l’entità delle persone contagiate che necessitano di cure e di eventuale ricovero, quindi è purtroppo inevitabile un allungamento dei tempi di presa in carico nei pronto soccorso".

"Rivolgetevi ai medici di famiglia"

Il direttore generale dell’ Ulss4 lancia due appelli: "Il primo alla cittadinanza: in caso di bisogno rivolgetevi in primis al medico di famiglia o alla guardia medica nei giorni prefestivi-festivi o in orario notturno, i quali sapranno prescrivere subito la cura adeguata oppure indicare la struttura più consona alle vostre esigenze, evitandovi perdite di tempo. Il secondo appello è rivolto ai medici di famiglia che rivestono un ruolo fondamentale nell’organizzazione della sanità pubblica: considerato l’elevato numero di persone influenzate, li invito a prolungare l’orario di ambulatorio quando necessario; si potranno cosi evitare lunghe attese nei pronto soccorso, dove il personale aziendale sta facendo tutto il possibile per curare i cittadini in tempi brevi e dove, va sempre ricordato, chi ha patologie gravi ha sempre la precedenza nella presa in carico".