Shoah: «Quell’atto di inciampare restituisce dignità alle persone strappate alla vita» | VD

«L'atto di 'inciampare' in una di queste pietre - ha ricordato la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, durante la cerimonia di lunedì dedicata al giorno della Memoria a Venezia -, ci deve far ricordare le persone vittime di questo orrore, e nel contempo deve essere un monito perché tutto questo non debba più accadere». Le nuove pietre collocate sono dedicate a Giovanni Gervasoni, Giuseppe Muggia, Maria Ester Anna Levi Muggia, Franca Muggia, Gino Aboaf, mentre l'ultima, quella dedicata a Gustavo Corinaldi, ha sostituito quella sottratta da ignoti lo scorso anno.