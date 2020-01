Posate oggi altre 12 pietre d'inciampo a Venezia

Sono state posate questa mattina a Venezia 12 nuove pietre d'inciampo in memoria dei veneziani deportati per motivi razziali, politici e militari nei campi di concentramento nazisti. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, il presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, e l’attore e scrittore Moni Ovadia.

La posa di 12 pietre d'inciampo a Venezia

Il percorso è iniziato dalle pietre d’inciampo in memoria di Gilda Jesurum Foà (Santa Croce 2047), per poi proseguire con quelle per Vittorio Coen Porto e Amelia Coen Porto Levi (San Marco 2313, Calle Larga XXI Marzo), Augusto Coen Porto (Castello 5117), Jole Jesurum e Marisa Jesurum (Castello 6222). Si è passati poi a Cannaregio, dove sono state poste le pietre alla memoria di Eugenio Saraval (civico 6042); del medico Giuseppe Jona (3826); di Pia Cesana Mariani e Leo Mariani al numero civico 1600. Infine, davanti alla Casa israelita di riposo (Cannaregio 2874) sono state deposte le pietre di Ada e Ida Ancona.

Novanta pietre ad memoriam a Venezia