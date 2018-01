I pinguini di Pao trovano una nuova casa: trasferiti da Dolo alle scuole di Sambruson

I pinguini di Pao trovano casa a Sambruson. I "panettoni" in cemento realizzati dal celebre artista milanese in occasione dell'IDoLove, festival promosso la scorsa primavera dall'assesorato alla Cultura di Dolo, dopo aver colorato le zone dello shopping dolese durante il periodo natalizio trovano una nuova casa in prossimità dei plessi scolastici dela frazione.

Davanti alle scuole medie

I paracarri hanno sostituito i jersey in plastica all’uscita della scuola media, indispensabili per garantire la sicurezza degli alunni e delimitare l’area pedonale da quella carrabile. L’artista Pao, colpito dalla vasta eco mediatica dopo la realizzazione dei pinguini, ha assicurato che presto tornerà in Città per realizzare altre opere da collocare in aree differenti del territorio comunale.

Un'opera che ha fatto discutere

L'opera dell'artista milanese aveva fatto a suo tempo discutere, poiché posizionata davanti ad un monumento sacro, quello dedicato ai caduti della seconda Guerra Mondiale, e anche alimentato un piccolo "giallo", dopo che i paracarri erano stati rimossi. In quel caso anche Striscia la Notizia era intervenuta, interpellando direttamente il sindaco Alberto Polo, che aveva spiegato come la decisione di rimuoverli fosse stata presa in un periodo in cui il dibattito politico era piuttosto caldo.