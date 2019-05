Maltempo e piogge abbondanti in provincia, strade allagate a Noale

Le piogge abbondanti stanno provocando una serie di allagamenti in alcuni paesi della provincia, in particolare Noale ma anche, in parte, Santa Maria di Sala e Scorzè in zona Rio San Martino. I vigili del fuoco sono al lavoro insieme agli operatori della protezione civile per cercare di arginare il problema. Sono decine le chiamate arrivate in queste ore al 115 per segnalare, oltre alle strade impraticabili, scantinati e piani bassi invasi dall'acqua. Nel tardo pomeriggio un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto su Venezia rendendo difficili i collegamenti anche in laguna. A Martellago, anche in vista delle previsioni delle prossime ore, il sindaco Andrea Saccarola ha attivato il gruppo comunale di protezione civile per il monitoraggio del territorio. Precipitazioni molto forti anche a Mestre.

Maltempo e piogge

A Noale l'acqua è scesa in grandi quantità nel giro di pochi minuti, tra le 19 e le 20, ma ha continuato a piovere, in misura minore, anche più tardi. I fossati non hanno retto il carico e hanno iniziato presto a esondare, tanto che in alcune strade l'acqua ha raggiunto livelli di 30-40 centimetri. Il problema riguarda sia le vie di campagna e delle frazioni che quelle nel centro del paese.

Danni a Noale

Dopo il momento di massima criticità la situazione è andata migliorando in alcune zone, come quella di via dei Tigli. Il punto più colpito sembra quello di via Cerva e limitrofe. Problemi in via Sant'Andrea e Ongari, oltre che a Noale 2 e, verso Briana, in via Brugnole e via Calvi. Il dispiegamento di forze per fronteggiare l'emergenza è imponente: sono operativi la protezione civile di Noale e Martellago, i vigili del fuoco, gli agenti polizia locale, i volontari carabinieri in congedo e i tecnici del Consorzio acque risorgive.

Intorno alle 20 il Comune di Noale ha diffuso il seguente avviso:

EVITATE DI USCIRE DI CASA E METTERVI IN STRADA

Bomba d’acqua su tutto il territorio comunale. Sono già in campo la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il personale del Comune e le squadre del Consorzio Acque Risorgive. CONSIGLIAMO DI NON MUOVERSI ed attendere il deflusso. In caso di emergenza segnalate tramite messaggio a questa pagina. Il canale è monitorato.

VIE CHIUSE AL TRAFFICO

Via Cerva

Via Ongari

VIE CON CRITICITA' DA EVITARE

Via dei Novale

Via Ancillotti

Via Nievo

Vai Pacinotti

Via Valli

Via Crosariole

Via Briana Centro

Via De Gasperi

Via San Giovanni Bosco

Via Brugnole

Via Spagnolo

Via Ronco

Via Ronchi

Via Bacchiglione

Via della Piovega (Briana)

Via Dei Battuti

Via S.Andrea

Piazzale Bastia

Vai Goldoni