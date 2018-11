Pipì sulla basilica della Salute, 3mila euro di multa

È stato scoperto a fare la pipì in corrispondenza di un angolo della basilica della Madonna Salute e multato dalla polizia locale veneziana per 3mila euro. Protagonista della vicenda un 30enne di Castelfranco (Treviso) che ha scelto peraltro uno dei giorni meno adatti per violare le regole: la basilica, infatti, è meta in questi giorni (fino al 21 novembre) del pellegrinaggio annuale a ricordo della sconfitta di una delle pestilenze che hanno colpito la città. Di conseguenza la zona è particolarmente frequentata.

Festa della Salute

In occasione delle celebrazioni, oltretutto, è stata aumentata la vigilanza con diversi agenti che pattugliano l'area in tutto l'arco della giornata. Fino all'alba di giovedì l'edificio religioso è raggiungibile tramite un apposito ponte su barche a scavalcare il Canal Grande. Nelle vicinanze, inoltre, sono allestiti dei bagni pubblici.