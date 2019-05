Sorpreso a fare la pipì vicino al Vega, multa di 400 euro

Un ragazzo di 22 anni, studente mestrino, sarebbe stato sorpreso da una pattuglia di polizia locale mentre faceva pipì vicino al parco scientifico Vega, a Marghera, e multato per 400 euro. L'episodio è avvenuto la sera del 26 aprile, attorno alle 23.30: il giovane stava camminando lungo via della Libertà e, all'altezza dell'incrocio con via Pacinotti, ha attraversato un guard rail e raggiunto un praticello per espletare il bisogno.

A quel punto è stato intercettato dagli agenti, che gli hanno contestato l’infrazione. Il ragazzo si è poi rivolto all'associazione Adico, ritenendo sproporzionata una tale sanzione. «La zona è periferica e non abitata - rileva l'associazione -. Le ordinanze sul decoro sono condivisibili, ma in questo caso si esagera: chiediamo all’amministrazione di applicare il minimo della sanzione prevista, ovvero 25 euro». Lo studente ha presentato ricorso.