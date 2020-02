Pirata della strada individuato: aveva investito un ciclista ed era fuggito

È stato individuato un giovane che, nella notte del 15 febbraio, aveva investito un ciclista lungo la statale 14 "Triestina" senza fermarsi a soccorrerlo. Il fatto era avvenuto nel territorio di Fossalta di Portogruaro: un trentaquattrenne in sella alla propria bicicletta era stato colpito da un’auto in corsa, che aveva proseguito per la propria strada. Rimasto a terra, il ciclista era stato soccorso e poi accompagnato all'ospedale, dove gli era stata diagnosticata la frattura del perone.

Pirata della strada

A quel punto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villanova, che hanno eseguito i rilievi sul punto dell'incidente e raccolto da terra alcuni frammenti di plastica che, a seguito dell’urto, si erano staccati dall’auto pirata. Nei giorni successivi le indagini hanno portato ad individuare il veicolo che aveva provocato l’incidente. Il proprietario, un 28enne del posto, messo di fronte alle proprie responsabilità, ha ammesso di essere colui che stava guidando l'auto la notte dei fatti. A quel punto è stato denunciato per la fuga dopo l'incidente e per l'omissione di soccorso.