Ragazzo all'ospedale dopo un incidente, pirata della strada preso poco più tardi

Ha perso il controllo del proprio autocarro, finendo sulla corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro un'auto che arrivava dall'altra direzione. A causa dell'impatto, avvenuto a Salzano ieri sera, il conducente della macchina (un giovane di 24 anni, residente nello stesso paese) è rimasto seriamente ferito: è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato in ambulanza all'ospedale di Mirano, dove si trova ricoverato tuttora, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Pirata rintracciato

Colui che ha causato l'incidente, però, non si è fermato ad aiutare il ragazzo. Anzi, ha lasciato lì l'autocarro ed è fuggito a piedi. I carabinieri ci hanno impiegato poche ore a rintracciarlo: lo hanno trovato stamattina a Mirano, identificandolo per un 36enne, sempre residente a Salzano, e scoprendo che oltretutto circolava con la patente revocata. A quel punto l'uomo è stato denunciato per i reati di lesioni stradali, omissione di soccorso e guida con patente revocata. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.