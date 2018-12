Investe un pedone sulla Romea e scappa: pirata rintracciato poche ore dopo

Aveva falciato in pieno un pedone lungo la statale Romea, all'altezza di Gambarare, senza fermarsi a prestare soccorso e anzi pigiando sull'acceleratore per allontanarsi. Il pirata della strada è stato individuato poche ore più tardi dai carabinieri della tenenza di Mira, nella giornata di oggi, e denunciato in stato di libertà per il reato di omissione di soccorso. Si tratta di un 23enne di nazionalità romena residente a Campagna Lupia.

L'incidente

È successo nella notte tra martedì e mercoledì: il pedone, un ventenne residente nel Trevigiano, stava attarversando a piedi la Romea ma, tradito forse dall’oscurità o dall’eccesso di sicurezza, è stato travolto da un'auto che percorreva la statale a tutta velocità. L'urto violento ha fatto sbalzare il ragazzo sull’asfalto, mentre la macchina ha proseguito la sua corsa in direzione Venezia. Il malcapitato, di origini marocchine, è stato soccorso e portato subito all’ospedale in gravi condizioni.

Indagini

Sono bastate poche per arrivare alla svolta nelle indagini: i militari hanno ricostruito gli avvenimenti, riuscendo a risalire al conducente dell'auto investitrice e raggiungendolo nella sua abitazione di Campagna Lupia. Lì, messo di fronte all'evidenza, il 23enne ha accompagnato i carabinieri nel garage, dove era parcheggiata una Audi sportiva completamente sfondata nella parte anteriore. Paraurti, cofano e parabrezza presentavano gli inequivocabili segni dell'impatto con un corpo umano. Il giovane pirata è stato quindi denunciato per una serie di gravi violazioni penali, con auto sequestrata e patente sospesa. Agli uomini in divisa avrebbe ammesso la propria responsabilità, spiegando di essersi allontanato dopo l’incidente perché spaventato.