Piscina di Spinea, c'è la convenzione urbanistica. A breve il plastico al Municipio

Piscina comunale di Spinea, avanzano i lavori. A dare gli ultimi aggiornamenti il sindaco Martina Vesnaver. Firmata anche la convenzione urbanistica, scrive sulla pagina Facebook. «L'impatto visivo non sarà quello di un prefabbricato - precisa - la finitura delle facciate assorbirà anidride carbonica rilasciando ossigeno. Linee morbide, pietra e verde: questa la cifra stilistica di un impianto natatorio che renderà Spinea una città sempre più proiettata verso il futuro».

Progetto e tempistiche

Nei prossimi giorni verrà realizzato un plastico della piscina, fa sapere il primo cittadino, posizionato davanti alla sala giunta in Municipio. Sarà un centro dotato di 3 vasche: 1 con 6 corsie, 1 per bambini e 1 per la riabilitazione. La vasca a 6 corsie e quella per i bambini, interne, saranno collocate vicine nella stessa area, accanto alla quale è previsto uno spazio a parte delimitato da una parete divisoria per una terza vasca dedicata alla riabilitazione. Ci sarà il bar interno (collegato anche con l’esterno), e grandi vetrate dove si potranno vedere le vasche. Il centro riabilitativo sarà collegato ai mezzi pubblici: «la stazione dei treni è vicina, renderemo disponibile anche una fermata del bus. Sarebbe stata migliore - scrive Vesnaver - un’ubicazione meno centrale, legata piuttosto a una sorta di cittadella dello sport nella zona, per esempio, dello stadio. D’altro canto per il centro riabilitativo essere in questa zona vuol dire avere vicini i mezzi pubblici e poter diventare un punto di riferimento anche per Mestre o persino Venezia». Il progetto prevede strade, parcheggi, e supermercato. I lavori dovrebbero durare 12 mesi e «a breve vedremo il cantiere», afferma Vesnaver. «Saremo in grado di procedere speditamente e partire prima possibile», dice l’amministratore delegato della Tempo Libero Srl, Massimo Franco, che realizzerà il progetto.