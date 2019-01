Piscina in via delle Macchine: prove di accordo fra Porto e Comune per giungere all'opera

Sono in corso da giorni le prove di accordo tra Comune e Autorità Portuale per giungere a una soluzione accettabile alla realizzazione della piscina pubblica di via delle Macchine, a Marghera. «È in fase di redazione il documento di pianificazione strategica per individuare le aree di interazione porto-città, dove dovrebbe sorgere la costruzione - scrive il presidente del porto Pino Musolino -. Prendiamo atto dell'urgenza dell'amministrazione di iniziare l'opera. Si superi però la determina pubblicata il 4 gennaio nell’Albo Pretorio, e si riparta considerando il presente accordo di programma come preliminare del provvedimento finale».

Documento di pianificazione strategica

«Le Autorità di sistema portuale - scrive il porto - redigono il documento di pianificazione strategica per individuare e perimetrare “le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali, le aree di interazione porto-città, e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario. Tale Dpss è attualmente in fase di redazione - spiega il presidente Musolino -. Il Comune ha approvato il progetto relativo alla realizzazione della piscina pubblica in via delle Macchine, a Marghera. Il compendio interessato dall’opera ricade all’interno dell’ambito portuale. E l’area interessata dalla piscina - assicura l'Autorità - sarà inserita nel Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss)».

L'accordo

«Il presente accordo è propedeutico alla redazione del documento - spiega Musolino -. Vista l’opportunità di rafforzare la collaborazione fra i due enti, volta al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comuni, il porto prende favorevolmente atto del progetto, precisando che dovrà dotarsi dei necessari titoli edilizi e delle autorizzazioni previste, al fine di concludere l'iter amministrativo per la realizzazione e la gestione della piscina pubblica».

La determina

«Il provvedimento finale della conferenza dei servizi - conclude L'Autorità portuale - dovrà tener conto della sottoscrizione del presente accordo e dei suoi contenuti. Conseguentemente la determina pubblicata il 4 gennaio nell’Albo Pretorio del Comune di Venezia è da ritenersi non conforme alla intervenuta regolazione dei rapporti tra le parti e, pertanto, è oggetto di revoca».