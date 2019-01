Primo anno positivo per la pista di pattinaggio in piazza a San Donà: bilancio di 5mila persone

Cinquemila persone in piazza Indipendenza per la pista di pattinaggio. Un bilancio estremamente positivo, dunque, per l'attrazione "natalizia" che porta a considerare già l’ipotesi di prevedere la pista anche per il prossimo Natale.

Il bilancio

L’analisi è di Confcommercio San Donà-Jesolo, promotrice dell’iniziativa: «La pista di pattinaggio su ghiaccio – riferisce il delegato comunale, Luigino Fontanello – rientrava in quella serie di idee ed eventi voluti per animare il centro cittadino, così come stiamo facendo in vari periodi dell’anno. Proposta da noi, è stata poi realizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale, che ringraziamo. Un gioco di squadra che ha permesso alla città di godere di una attrazione di sicuro interesse, come hanno poi dimostrato i numeri». La pista di pattinaggio su ghiaccio è stata installata in piazza Indipendenza ed è rimasta attiva dall’8 dicembre al 13 gennaio. «Sicuramente un bilancio positivo – commenta il presidente Confcommercio Angelo Faloppa – anche in considerazione del fatto che era la prima volta che si introduceva questa attrazione e che non è stato possibile partire prima. Sicuramente è una iniziativa da ripetere, cercando di migliorarla e, naturalmente, riuscendo ad installarla e promuoverla per tempo. Il centro di San Donà di Piave – conclude il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo – dimostra di essere vitale, di “rispondere” bene: importante fornire alla gente, oltre ai servizi, anche attrazioni e comunque motivi per frequentarla. La strada è quella giusta, dobbiamo proseguire in questa direzione, con la collaborazione di tutti».