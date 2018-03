Vicino al Passante "fioriscono" le ciclabili: a Spinea progetti per quasi 3 milioni di euro

Oltre 2.100 metri di piste ciclabili per un investimento di quasi 3 milioni di euro. Questo il progetto previsto da Veneto Strade nel territorio comunale di Spinea come opere complementari al Passante di Mestre. Il bando di gara sarà aperto nei prossimi giorni e prevede un sottopasso e due ciclabili che andranno a completare percorsi già esistenti, migliorando la mobilità a due ruote del paese veneziano. Previsti anche marciapiedi e restringimenti di carreggiate, per migliorare il livello di sicurezza. Le opere, per la precisione, hanno un valore di 2 milioni 860mila euro, espropri compresi.

I progetti previsti

Nel dettaglio il progetto prevede: un sottopasso ciclabile lungo la provinciale 36 in località Fossa; un collegamento ciclabile in via Luneo e un percorso ciclabile tra via Martiri della Libertà e via Rimini. Una volta assegnati i lavori, i tempi di realizzazione saranno di circa un anno. Dopodiché soprattutto gli studenti potranno muoversi in bici per raggiungere gli istituti scolastici.

Sottopasso sulla provinciale

Il sottopasso sulla provinciale 36, inoltre, permetterà un collegamento tra il centro di Spinea, la località Fossa e i plessi situati nel territorio comunale di Mirano. E' questa l'opera più consistente inserita nel bando, lunga 212 metri (rampe comprese). In questo modo si bypassa la rotatoria della Fossa e si garantisce un collegamento sicuro alle ciclabili che continuano fino alla cittadella scolastica di Mirano.

Nuovi collegamenti in via Luneo

In quest'ottica è stato predisposto un secondo intervento che completerà la pista ciclabile già esistente che collega Mirano a Spinea. Al confine tra i due comuni, in corrispondenza di via Luneo, la corsia per i velocipedi si interrompe per circa 740 metri: con la nuova infrastruttura i residenti in località Luneo potranno inforcare la bici in maggiore sicurezza, soprattutto in virtù dei tanti incroci della zona.

Messa in sicurezza di via Martiri

L’ultima opera prevista è un collegamento ciclabile tra via Martiri della Libertà e via Rimini, sempre a Spinea, con conseguente messa in sicurezza della prima via: la pista correrà a margine della strada per un tratto di 380 metri per poi snodarsi per ulteriori 750 metri verso l’interno in un’area verde di proprietà comunale (gli impianti sportivi) e si unirà con via Rimini. Contemporaneamente via Martiri, nel tratto interessato dai lavori, sarà ristretta grazie alla messa a punto di un marciapiede.