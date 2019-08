Intervento per un litigio, in casa c'è una pistola irregolare: denunciato un 39enne

I carabinieri erano stati chiamati per un litigio familiare, ma in casa hanno trovato qualcosa di più. È successo in un'abitazione di Cavallino-Treporti nella tarda serata di ieri. In seguito alla segnalazione al 112, i militari della pattuglia arrivata sul posto si sono resi conto che il proprietario di casa, un pregiudicato 39enne italiano, stava nascondendo qualcosa. Così hanno eseguito subito una perquisizione domiciliare, trovando una pistola giocattolo priva di tappo rosso e circa 60 proiettili di piccolo calibro, tutto detenuto illegalmente. A quel punto l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di armi.