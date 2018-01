Ubriaco fradicio, minaccia la security con una pistola giocattolo: 25enne denunciato

Notte turbolenta allo Story di Santa Giustina in Colle (Padova): un ragazzo romeno di 25 anni residente a Mirano è stato denunciato per aver minacciato con una pistola giocattolo i buttafuori del local che lo avevano a più riprese invitato a calmarsi e ad allontanarsi.

Minacce con la pistola

È successo all'esterno della frequentatissima discoteca padovana tra sabato e domenica, intorno alle 3.30: il giovane, che in pista aveva arrecato disturbo a più persone in quanto ubriaco, è stato invitato dai buttafuori ad uscire dal locale dopo che in più di una circostanza si era dimostrato molesto e pronto a passare dalle parole alle mani con chi gli capitava a tiro. Ma la decisione del personale di sicurezza lo ha infastidito, ecco perché dopo pochi minuti è tornato sul luogo del misfatto impugnando una pistola giocattolo modello Beretta 92fs, in metallo e priva di tappo rosso sulla canna, con la quale ha minacciato la security.

Carabinieri sul posto

Nell'immediato sono stati dunque allertati i carabinieri di Piombino Dese, che nel corso della successiva perquisizione hanno trovato anche una cartuccera a salve nella macchina del venticinquenne. Ora il giovane, denunciato, dovrà rispondere di minaccia aggravata.