"Sta camminando con una possibile pistola": forze dell'ordine sul posto in zona stazione

Le segnalazioni hanno causato un certo trambusto in zona stazione nel primo pomeriggio di venerdì, con intervento sia di polizia di Stato, sia di carabinieri. Anche se poi non ci sarebbe stato alcuno sviluppo: il sospetto si sarebbe allontanato e non ci sarebbero stati sviluppi nei confronti di un oggetto che era sembrato ad alcuni passanti una possibile pistola.

Intervento nel pomeriggio

E' successo verso le 15, quando un uomo vestito con una bandana rossa e indumenti neri, di carnagione bianca, dal comportamento piuttosto anomalo, ha iniziato a camminare in zona via Ulloa a Marghera, a due passi dal sottopasso ferroviario, con in vista una possibile pistola. Era stata descritta come un'arma (forse finta forse tutt'altro) cromata e di colore grigio. Abbastanza per far convergere sul posto più pattuglie dell'Arma e volanti della questura, che hanno passato al setaccio il circondario della stazione. Dopo lunghi e accurati controlli, l'allerta è rientrata e la situazione è tornata velocemente alla normalità.