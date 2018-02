"Pizza da passeggio", il brevetto made in Jesolo al Salone delle Invenzioni di Ginevra

Nele Alihodzic, 22enne jesolano di origine bosniaca, con i suoi 2 soci, ha brevettato un supporto che permette di mangiare la pizza in piedi o mentre si passeggia in riva al mare. Un supporto in cartone con bretelle che mira ad essere esportato nel mondo. Un prodotto made in Jesolo.

Ora l'invenzione, sbarcata all'Inventor show di Padova, nella quale ha ricevuto una menzione per l'originalità, è pronta a fare il grande salto e sarà presentata in primavera al Salone delle Invenzioni di Ginevra, nel quale Nele presenterà il nuovo modello della sua creazione.