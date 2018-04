Materiale plastico in fiamme, apprensione a Jesolo: vigili del fuoco e Arpav sul posto

Plastica bruciata a bordo strada. Apprensione nel pomeriggio di martedì a Jesolo, in prossimità di un'azienda di via Piave Nuovo, quando per cause al vaglio delle forze dell'ordine è andato letteralmente in fiamme una gran quantitativo di materiale, nell'ordine di qualche centinaio di metri.

Forze dell'ordine sul posto

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, cui è spettato il compito di sanare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e dei militari dell'Arma. Sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpav per rilevare le eventuali possibili criticità inquinanti derivate dal materiale bruciato.