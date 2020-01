Si torna a respirare: rientra l'allerta smog a Venezia

Dopo le giornate di maltempo dei giorni scorsi, nel comune di Venezia rientra la soglia di Pm10 presente nell'atmosfera. Come comunicato dall'osservatorio Arpav, da domani tornerà quindi il livello 0 "verde". Domenica, nelle principali stazioni di riferimento, sono state infatti registrate concentrazioni inferiori al limite massimo imposto di 50µg/m3: 28 al Parco Bissuola, 24 a Sacca Fisola, 36 in via Tagliamento e 21 a Rio Novo.

Codice verde

Nello specifico, il livello “Verde” vieta la circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi; autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, oltre a veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2, 3. Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti termici, il riscaldamento potrà raggiungere un massimo di 17° C (+2° di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici. È prescritta inoltre una riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito, da attuarsi dalle 16 alle 18 di ogni giorno, per l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi o solidi. Per quanto riguarda il riscaldamento domestico a biomassa legnosa è vietato l'utilizzo degli impianti di classe 1 e 2.