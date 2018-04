Polizia al campo nomadi, una giovane ladra prelevata e portata in carcere alla Giudecca

Ladra arrestata nel corso di un controllo eseguito in un campo nomadi. È successo giovedì mattina, quando gli agenti del commissariato di Mestre, insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine del Veneto, si sono portati in via del Lago, tra Portogruaro e Concordia. Nel corso delle verifiche è stata individuata una cittadina croata di 20 anni su cui pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura di Trieste per furto.

In carcere

La ragazza, dopo le procedure di rito, è stata quindi accompagnata al carcere femminile di Venezia, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 400 euro. Il provvedimento è stato disposto a seguito di una condanna per furto aggravato in abitazione, in concorso con altri complici, commesso nel capoluogo friulano nel 2015.