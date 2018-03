Polfer nelle stazioni e nei treni, controlli straordinari per Pasqua e i ponti primaverili

L’inizio delle vacanze di Pasqua porta, come sempre, un aumento degli episodi di furto e borseggio perpetrati a danno dei turisti. Lo sanno bene gli agenti della polizia ferroviaria che in questi giorni sono impegnati, con l’operazione "stazioni sicure", in controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l’utilizzo anche del metal-detector e, a Mestre, di una squadra cinofila antidroga. L'attività nelle ultime ore ha visto coinvolti complessivamente 84 operatori nel Veneto, con pattugliamenti in 17 scali ferroviari. Dodici i controlli ai bagagli depositati e 17 a quelli al seguito dei viaggiatori; 220 in totale le persone identificate e controllate.

Pattuglie tra stazioni e treni

Nella settimana delle vacanze pasquali il compartimento polizia ferroviaria per il Veneto vedrà impiegati 650 agenti, di cui 70 nella giornata della domenica di Pasqua e altrettanti in quella di Pasquetta; 20 saranno le pattuglie che assicureranno la presenza a bordo dei convogli, scortando 30 treni; 27 i poliziotti appartenenti alla squadra di polizia giudiziaria che svolgeranno mirati servizi in abiti civili sia in stazione che a bordo treno, anche per i ponti di aprile.

Poliziotti nelle scuole

Gli operatori della polfer sono impegnati anche nelle scuole con il progetto “Train…to be cool”, teso a sensibilizzare i giovanissimi sui temi della sicurezza ferroviaria. Giovedì mattina si è svolto l'incontro nella scuola primaria Pascoli di Campalto, cui hanno partecipato una cinquantina di alunni delle terze elementari. Gli argomenti proposti sono stati accolti dai disegni di benvenuto dei piccoli.