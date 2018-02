La polfer torna a scuola: alla Vico di Spinea per insegnare i rischi in ambito ferroviario

"Train to be cool" fa di nuovo tappa a Spinea, per la precisione nella scuola media Vico. Si tratta dell'iniziativa ideata dalla polizia ferroviaria per sensibilizzare i giovani sui pericoli che si possono incontrare in ambito ferroviario. All'incontro hanno partecipato 152 studenti delle terze medie: a loro è stato veicolato il messaggio che il treno è il mezzo di trasporto più sicuro, meno inquinante e verosimilmente più rapido negli spostamenti di breve-medio raggio, ma anche che è un bene comune da salvaguardare e rispettare come tutti i patrimoni pubblici.

Dialogo con i giovani utenti

Gli operatori, specificatamente formati per dialogare con gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, hanno impostato gli incontri proponendosi come interlocutori con cui rapportarsi quando ci si muove nell'ambiente ferroviario: un mondo che si evolve e che diventa sempre più una sorta di microcosmo all'interno delle città. Gli alunni delle scuole vengono informati sulle attività svolte dalla polfer, che all'occorrenza può diventare un punto di riferimento su cui poter contare, soprattutto in caso di necessità. Particolare attenzione viene dedicata alla prevenzione in ambito ferroviario, sottolineando l'importanza del rispetto di basilari norme comportamentali. L'iniziativa ha raccolto ampi consensi: realizzati finora 94 incontri, che hanno raggiunto complessivamente oltre 10mila studenti.