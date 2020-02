Carnevale di Venezia, ecco la macchina della sicurezza

La Questura di Venezia garantirà la sicurezza delle migliaia di visitatori e turisti che anche quest’anno arriveranno nella città lagunare per festeggiare il Carnevale di Venezia. Oggi, già dalle prime ore del mattino, operativo il centro di comando avanzato in piazza San Marco, che coordinerà tutte le fasi del Volo dell’Angelo: forze dell’ordine in ausilio ai varchi di sicurezza, agenti in piazza San Marco e dintorni, reparti di rinforzo, messi in campo affinché i momenti di festa vengano vissuti nella massima sicurezza per tutti.

Cento uomini i rinforzi ottenuti dal ministero dell’Interno: unitamente a tutto il personale della questura di Venezia, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, saranno impiegati giorno e notte nel piano di sicurezza. Numerose le iniziative messe in campo dal questore Maurizio Masciopinto nella prevenzione alla criminalità: tra queste il camper della polizia, con le sue telecamere sempre attive, si alternerà a piazzale Roma e piazza Ferretto con quello dei carabinieri. Uno degli obiettivi contro la criminalità diffusa è la tolleranza zero verso i borseggiatori, che in questi giorni avranno vita difficile grazie a speciali squadre nelle calli tra le maschere, insieme a telecamere itineranti collegate alla sala operativa. La macchina della sicurezza coordinata dal prefetto ed organizzata dal questore è già in azione.