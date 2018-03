Mancano piloti, il questore corre ai ripari. Il Coisp: "Taxi per gli interventi della polizia"

Taxi acquei a disposizione della polizia per effettuare interventi di soccorso, anche precettando i conducenti/proprietari. Lo annuncia il Coisp di Venezia, riportando quanto annunciato nei giorni scorsi dal questore di Venezia e specificando: "I motoscafi destinati a questo scopo saranno soggetti ad una estrazione in base al numero di licenza ed assumeranno lo status giuridico di naviglio ausiliario dello Stato, senza la possibilità per il proprietario di sottrarsi all'obbligo".

Carenza di organico

Tutto trae origine dalla carenza di comandanti costieri di polizia a causa delle mancate assunzioni, ferme da anni, oltre che l'assenza di corsi professionali per la formazione di personale specializzato nella conduzione delle imbarcazioni. Inoltre il cosiddetto decreto Madia, spiega il Coisp, "prevede la chiusura su tutto il territorio nazionale delle squadre nautiche della polizia di Stato".

"Spese a carico dei cittadini"

I problemi che ne conseguiranno, secondo il sindacato, sono numerosi. A partire dal fatto che sulle barche dei servizi di emergenza, a differenza dei taxi, serve chi le guida e chi le manovra: una sola persona, dunque, non basta. Inoltre "i taxi sono un sistema di trasporto privato ed ovviamente costano, le barche richiedono manutenzione, il gasolio costa, le licenze pure". "Chi pagherà questi trasporti? - si chiede il sindacato - Per far quadrare il bilancio saranno chiamati a concorrere i cittadini, che, come anticipato dal sindaco Brugnaro, contribuiranno con una tassa 'una tantum' per dare concretezza al nuovo progetto. Gli introiti serviranno anche per coprire le spese per l’adeguamento dei taxi acquei con la nuova livrea bianca e azzurra, i dispositivi lampeggianti e sirena da installare e l’acquisto delle pistole 'taser subacquee'".

Sperimentazione al via

"Questa scandalosa sperimentazione partirà domani, di tutta fretta - specifica il Coisp - E adesso che non c’è nemmeno un governo e a Roma sanno bene che non possiamo protestare. Il 1° aprile segnerà una data nefasta per Venezia e per la polizia: agenti a piedi alla ricerca di un taxi per andare di corsa su una rapina".