Furti e violenze in aumento, ma successi nella lotta al terrorismo. Boom di espulsioni

Su violenze sessuali, lesioni e furti, giù le rapine. Rispetto allo scorso anno si registra un boom di espulsioni (tra accompagnamenti alla frontiera o ai Cpr, rispettivamente +75% e +85%). Sono questi i dati principali sull'attività di contrasto ai reati della polizia di Stato di Venezia, pubblicati in occasione della Festa della polizia. La cerimonia si è svolta stamattina al Teatro Toniolo di Mestre: i successi sul fronte dell'antiterrorismo (con l'arresto di 4 cittadini kosovari a Venezia accusati di pianificare un attentato a Rialto) fanno da contraltare all'incremento dei reati tipici della microcriminalità. Dal 1 marzo 2017 al 1 marzo 2018 si sono verificati 271 casi di lesioni dolose (+23% rispetto all'anno precedente) e 23 violenze sessuali (+27%). I furti in genere, invece, sono stati 6.091 (+18%), mentre le rapine sono state in lieve calo: 145 (-6%). Il numero di arresti è lievitato (262), così come quello delle denunce (2.401). A spiccare sono anche i 4 omicidi che hanno visto la questura impegnata nelle indagini (nel 2016 non ce n'erano stati): i tentati omicidi invece sono più che dimezzati, portandosi da 9 a 4. In diminuzione anche furti in abitazione e quelli su auto, oltre a rapine (in abitazione -53,8%), truffe e frodi informatiche. A segnare aumenti molto sensibili è l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina: 34 accompagnamenti alla frontiera, 360 ordini di allontanamento e 50 accompagnamenti ai Cpr (rispettivamente +23%, +78%, +85%).

Quattro omicidi, tutti presi gli autori

La festa si è tenuta al teatro Toniolo di Mestre. Presenti il questore Danilo Gagliardi e il prefetto Carlo Boffi, entrambi entrati in servizio in laguna circa un anno fa, oltre che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli uomini e le donne della polizia che si sono distinti in particolari operazioni, e non potevano mancare gli esperti della Digos che hanno permesso l'arresto di 4 cittadini kosovari accusati di pianificare un attentato a Rialto. "È stata un'azione importante - ha commentato a margine il questore, Danilo Gagliardi - che ha fatto capire l'importanza di investigazioni striscianti e nascoste, che si manifestano poi nella conclusione indolore portando davanti ai magistrati personaggi pericolosissimi". Il capo della sicurezza lagunare nel suo discorso ha sottolineato come il territorio possa contare su una "equipe" della sicurezza: "Con le altre forze dell'ordine, con la magistratura, con il prefetto si è creata una squadra - ha affermato - anche con le polizie locali sul territorio. Ciò ha permesso l'organizzazione di numerose operazioni interforze sia in ambito amministrativo, sia di polizia giudiziaria. Kennedy disse 55 anni fa 'io sono berlinese', io dico oggi 'mi so de Venessia'".

Brugnaro: "Droga, pestilenza dei nostri tempi"

"C'è un sacco di droga, e ne stiamo anche scovando. Credo che sia una delle grandi pestilenze di questo periodo". Sono le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine della cerimonia. "Serve una lotta senza se e senza ma - ha sottolineato - Dobbiamo dire alle famiglie di stare attente a chi dice che tanto la marijuana non fa male, che negli Stati Uniti è già libera... Un conto è quello che si legge su internet, un conto è la realtà. Gli spacciatori sono dei lazzaroni - ha concluso - dei veri delinquenti che mettono in mano ai giovani queste cose e poi non si sa dove si finisce. Queste sono organizzazioni criminali feroci".

"Vicinanza ai cittadini"

Il questore ha spiegato: "Serve rispondere ai bisogni dei cittadini, i quali sono portatori di interessi che si rinnovano. Serve rendere servizi di qualità e conquistare la loro fiducia con adeguate strategie d'intervento, dimostrando prossimità e vicinanza. Il controllo del territorio è necessario, per questo c'è stato rafforzamento di risorse per l'ufficio di polizia. Così è stato possibile organizzare operazioni ad alto impatto su situazioni di criticità, ad esempio i controlli del quartiere Piave. In quell'ambito sono stati d'aiuto gli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova. Un doveroso ringraziamento va agli uomini della Digos e della polizia scientifica: in particolare per la Mostra del Cinema e il periodo pre elettorale".