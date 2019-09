Attivisti alla Mostra del Cinema: alcuni poliziotti contusi

Un varco preso d'assalto dagli attivisti alla Mostra del Cinema, sabato al Lido, e 5 poliziotti rimasti feriti, non in maniera grave. È il bilancio della protesta contro il cambiamento climatico portata in scena contemporaneamente alla 76. del Lido, da gruppi no global, non solo locali, da tempo in prima linea a favore della dichiarazione dell'emergenza climatica. Avevano annunciato di voler mettere piede sul red carpet, e così è stato.

Centinaia

In 400, secondo gli organizzatori, i partecipanti alla mobilitazione. Gli ambientalisti hanno guadagnato la scena già dalle prime ore del mattino di sabato. Gli agenti hanno cercato di fermarli ma sono stati travolti, secondo le testimonianze. Lentamente la situazione è tornata alla normalità, nel corso della giornata. I manifestanti hanno fatto sentire la loro presenza nel corso della giornata, ma non si sono create ulteriori tensioni. Fino a sera quando, poco prima della proclamazione del film vincitore, hanno ripreso la strada verso piazzale santa Maria Elisabetta.