Ponte dell'Accademia chiuso per restauro: da martedì si transita sulle passerelle laterali

Procedono i lavori di restauro del ponte dell'Accademia, così come previsto dal cronoprogramma redatto dall'amministrazione veneziana: sono gli ultimi mesi di "sacrifici", poi, a giugno, il manufatto che attraversa il Canal Grande sarà restituito alla città. In questi giorni si passa alla fase più significativa, dal punto di vista dei disagi per i pedoni: dalle 9 di martedì 20 febbraio, infatti, sarà chiuso al transito il tratto centrale del ponte, con la viabilità trasferita sulle passerelle esterne. Sono due, a senso unico nelle opposte direzioni. In questo modo sarà possibile la prosecuzione dei lavori nella parte superiore, con la rimozione della pavimentazione, dei gradini e dei parapetti.

Interventi conclusi

In precedenza - rende noto l'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Venezia - dopo l'ultimazione dell'arco sottoponte e dei ponteggi, era stato completato lo smontaggio del rivestimento ligneo; quindi è iniziata la pulizia delle strutture metalliche, nella parte inferiore del ponte.