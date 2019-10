Il ponte dei Cavalli di Dolo sarà rimesso a nuovo

«Ripristineremo un passaggio storico, che permetterà ai cittadini di ritrovare il gusto di vivere e frequentare uno spazio unico in tutti i sensi a fianco degli antichi Molini». È il sindaco di Dolo Alberto Polo ad annunciare l'inizio dei lavori di recupero del ponte dei Cavalli.

Adeguamento strutturale

La passerella è stata già prelevata e portata in uno stabilimento per procedere con i lavori di restauro. Il nuovo ponte sarà adeguato dal punto di vista strutturale, presenterà un nuovo piano di calpestio oltre che luci d'arredo. I lavori dovrebbero concludersi in pochi mesi, ed entro fine anno il nuovo ponte dovrebbe essere riposizionato al suo posto.