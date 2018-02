Crolla un pilone sul Ponte della Libertà: traffico bloccato verso Venezia FOTO/VIDEO

Chi ha assistito alla scena non poteva credere ai propri occhi: il vento domenica mattina ha divelto il pilone numero 70 per la segnaletica stradale posizionato a lato del Ponte della Libertà e l'intera struttura è finita in carreggiata, bloccando il traffico verso Venezia. Nei prossimi giorni si dovrà fare luce sulle effettive cause dell'accaduto: il magistrato di turno ha disposto il sequestro della struttura per permettere gli accertamenti. Sul posto la polizia locale e tre squadre dei pompieri, scortati dai vigili contromano per raggiungere il luogo delle operazioni. Si è reso necessario l'apporto anche di un'autogru per mettere in sicurezza l'area. Verso le 16.30 l'impianto di cartellonistica era stato rimosso, ma la viabilità tornerà alla regolarità solo nel tardo pomeriggio o addirittura in serata, specie in direzione Venezia. C'è infatti da mettere in sicurezza i cavi del tram. Da piazzale Roma alla volta di Mestre si ha iniziato a transitare da poco prima delle 17.

Lunghi interventi di ripristino

Gli interventi di ripristino sono durati diverse ore, con Venezia di fatto isolata. L'unica alternativa è prendere il treno. "Le operazioni sono state rese ancora più difficoltose per il fatto che il pilone ha colpito la linea aerea del tram - spiega il comandante della polizia locale, Marco Agostini - il cavo ha una tensione pari ad alcune decine di tonnellate. Non è stato spezzato per fortuna, ma c'era il pericolo che da un momento all'altro si sbloccasse con un effetto frusta devastante. Per questo motivo in primis si è reso necessario allentare la linea aerea per poi iniziare le operazioni di rimozione dell'ostacolo. Non credo si concluderà prima delle 18, per quanto riguarda il tram il servizio potrebbe non riprendere nella giornata di domenica".

Immediate le polemiche sulla sicurezza

La polemica fin dai primi istanti è divampata sui social network: "Com'è possibile che succeda un evento del genere? E la manutenzione dov'è? Si è sfiorata la tragedia", è il tono principale dei commenti alla notizia. A più riprese si ricorda quanto accadde nei mesi scorsi, quando i pezzi della passerella a sbalzo della pista ciclabile, non distante dal bivio del Tronchetto, finirono sulla carreggiata a causa delle raffiche. "Servono strutture adeguate - si sottolinea - il ponte della Libertà è troppo esposto al vento".

"Non prendete l'auto"

Il sostegno della segnaletica è caduto in maniera perpendicolare rispetto alla direzione di marcia, cancellando ogni possibilità di transito per gli automobilisti. Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto nello schianto, subito dietro si è fermato un autobus di linea. Tutti i mezzi pubblici, vista la strada interdetta, sono stati per il tempo necessario deviati verso la stazione ferroviaria di Mestre, da lì l'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Si sconsiglia di prendere l'auto per raggiungere il capoluogo lagunare. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per il coinvolgimento dell’impianto di elettrificazione del tram. I veicoli rimasti "nel limbo" sono stati fatti tornare a Mestre contromano per poi imboccare la viabilità ordinaria.

I video dei cittadini bloccati sul ponte

"Ci è caduto davanti"

"Eravamo a bordo della Volvo che si vede nelle foto, il cartellone ci è caduto davanti - dichiara un testimone oculare - l'abbiamo visto cedere a causa delle forti raffiche di vento. Abbiamo frenato per tempo grazie al fatto che i cavi del tram e alcuni tiranti hanno rallentato la caduta del cartellone. Ci siamo riusciti a fermare appena in tempo. Pochi secondi di differenza e saremmo stati travolti in pieno". Le operazioni di recupero alle 12.15 erano ancora in corso: "Siamo ancora fermi - continua il testimone - ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando, servirà una gru per spostare il cartellone. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia. Non esiste un piano d'emergenza per garantire l'accesso a Venezia", conclude amaro.

Il tempo necessario alla rimozione dell'impianto di cartellonistica caduto sul Ponte della Libertà sarà di 2 o 3 ore. Si consiglia di raggiungere Venezia solo se necessario e con l'uso della rete ferroviaria @veneziaunica @muoversivenezia — Comune di Venezia (@comunevenezia) February 25, 2018

Le ipotesi sul crollo

Un ingegnere marchigiano su Twitter, di fronte alle foto del basamento del pilone che è crollato a terra, azzarda un'ipotesi: "Probabile risonanza con in più ancoraggi decisamente sottodimensionati se, come sembra dalla foto, il cartello pilone aveva una conformazione a L". L'architetto Daniele Massaro, con studio a Dolo, è netto nel giudizio: "I bulloni hanno resistito, sono stati i tirafondi a cedere - commenta - L'acciaio viene corroso dall'acqua, per questo deve essere usato acciaio AISI 316 o 302 in ambiente marino". Materiale che, secondo gli esperti, non sembrerebbe essere stato usato in questo caso: "La contropiastra è ancora fissata al basamento del pilone - continua l'architetto - Sembrano saltati ora solamente 2 o 3 tirafondi, gli altri sembrano aver ceduto da parecchio". Affermazioni che partono dalla constatazione che era ben visibile della ruggine: "L'ambiente dove è posto il basamento è aggressivo - conclude - anche in prossimità di acqua salata. Non occorre sia immerso, basta anche solo l'aerosol marino. Deve essere usato un acciaio diverso".

Stazione di Mestre presa d'assalto

Com'era lecito aspettarsi, la stazione ferroviaria di Mestre è stata fin da subito presa d'assalto. Anche perché tutti gli autobus con direzione Venezia sono stati deviati verso lo scalo in terraferma: il treno è stato fino al termine dei lavori sul ponte della Libertà l'unico mezzo con cui è stato possibile raggiungere il capoluogo lagunare. Grande ressa al binario 1, con la gente impegnata a capire quando sarebbero arrivati i convogli corretti su cui salire a bordo. Anche la società di trasporto Atvo ha disposto le stesse deviazioni di Actv: “E' stato predisposto subito un servizio sostitutivo portando i passeggeri a Mestre, per avere la possibilità di prendere il treno e raggiungere Venezia - dichiara in una nota l'azienda - Questo sia per chi arriva dagli aeroporti Marco Polo e di Treviso, sia per tutte le persone che avevano comunque programmato di raggiungere la laguna".