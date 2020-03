Riaperto al traffico il ponte di Lova, all'incrocio con la Romea

La Città metropolitana ha comunicato di aver riaperto venerdì mattina il ponte sul Canale Taglio Nuovissimo, in comune di Campagna Lupia, lungo la strada provinciale 14, località Lova, all'incrocio con la strada statale 309 Romea. La decisione di sospendere la circolazione era stata adottata il 5 marzo scorso in via cautelativa per il formarsi di diversi dissesti sulla pavimentazione stradale del ponte, un potenziale pericolo per la circolazione. La ditta incaricata ha lavorato anche nel weekend per concludere nel giro di una settimana l’intervento, terminato con la fase di asfaltatura. Il ponte è stato quindi riaperto al traffico.

