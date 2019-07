Ponte Molin non è sicuro: chiuso alla circolazione pedonale

Il Ponte Molin sarà interdetto al traffico pedonale. È stato il perito incaricato dall'Autortià di sistema portuale, Andrea Marascalchi, a verificare la sicurezza della struttura, rilevando un grave ammaloramento del ponte. Con la ncessità di chiuderlo alla viabilità pubblica.

Ponte transennato

Il ponte è stato quindi transennato, per garantire la sicurezza degli utenti. Ulteriori verifiche saranno svolte nei prossimi giorni per capire se sarà necessario adottare nuove misure relativamente al traffico acqueo in transito sotto al manufatto. La perizia, la seconda svolta nel corso di questa settimana, risponde ad alcune segnalazioni giunte da parte di privati che si sono trovati a transitare sotto la campata del ponte in barca e hanno riportato una situazione di potenziale pericolo per i pedoni.

Ricostruzione del ponte

L’Autorità fa sapere di aver già incaricato uno studio di ingegneria affinché si attivi per ricostruire il ponte esattamente "com’era e dov’era". L'ente ha già avviato un’interlocuzione con l'amministrazione comunale e garantisce una piena collaborazione con il Comune di Venezia per definire la collocazione di adeguate rampe di accesso sul ponte ristrutturato e per individuare nel più breve tempo possibile eventuali percorsi alternativi nella fase di realizzazione dell’opera.